РИАМО - 11 дек. На станции «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро утром во вторник пассажиры ждали поезд порядка 6 минут, передает корреспондент РИАМО.

На станции «Китай-город» Таганско-Краснопресненской ветки в ожидании поезда собралась толпа людей. В сторону «Планерной» поезда не было около 6 минут. Поезда уже начали ходить, но не все пассажиры с первого раза смогли зайти в вагон, некоторые пропустили до пяти составов.

В свою очередь представитель пресс-службы Московского метрополитена уточнил РИАМО, что на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов от станции «Котельники» в центр.

«Сбой произошел по техническим причинам. Движение вводится в график», - отметил собеседник агентства.

Также утром во вторник были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр. Сейчас движение поездов ввели в график.

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