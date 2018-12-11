РИАМО - 11 дек. На станции «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро утром во вторник пассажиры ждали поезд порядка 6 минут, передает корреспондент РИАМО.
На станции «Китай-город» Таганско-Краснопресненской ветки в ожидании поезда собралась толпа людей. В сторону «Планерной» поезда не было около 6 минут. Поезда уже начали ходить, но не все пассажиры с первого раза смогли зайти в вагон, некоторые пропустили до пяти составов.
В свою очередь представитель пресс-службы Московского метрополитена уточнил РИАМО, что на Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов от станции «Котельники» в центр.
«Сбой произошел по техническим причинам. Движение вводится в график», - отметил собеседник агентства.
Также утром во вторник были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии по направлению в центр. Сейчас движение поездов ввели в график.
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