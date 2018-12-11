РИАМО - 11 дек. В Москве во вторник ожидается мокрый снег и гололед, автолюбителям рекомендовали не садиться за руль, а передвигаться по городу на общественном транспорте, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Во вторник в Москве в течение дня ожидается снег. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. В такую погоду ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь. Это приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

«Пожалуйста, откажитесь от поездок на автомобилях. Пользуйтесь городским транспортом. Метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме и готовы перевозить всех желающих», - говорится в сообщении.

Если по каким-то причинам водителей нет возможности отказаться от поездок на автомобиле, то им рекомендуют быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

В Подмосковье и Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда и налипания мокрого снега.