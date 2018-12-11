РИАМО – 11 дек. Свыше 750 раз воспользовались автоплатежом родители для оплаты питания ребенка в школе через сервис «Мои платежи», данная услуга стала доступной в ноябре 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Баланс карты для оплаты питания в образовательной организации теперь можно пополнять автоматически через сервис «Мои платежи» на mos.ru. За полмесяца работы сервиса родители воспользовались услугой более 750 раз», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в ноябре этого года сервис «Мои платежи» на mos.ru впервые предложил пользователям воспользоваться функцией автоплатежей. Новая возможность позволяет родителям максимально упростить процедуру пополнения баланса карт системы «Проход и питание» своих детей, посещающих образовательные организации.

Раздел отображается, если в личном кабинете указан номер телефона. Ежедневно в 17:00 проводится проверка баланса, и если остаток оказывается меньше заданного значения, баланс автоматически пополняется на выбранную сумму.

«Автоплатежи — это удобный и проверенный финансовый инструмент. Теперь баланс карты для оплаты услуг питания не окажется на нуле в самый неподходящий момент. В 2019 году мы планируем расширить список услуг, по которым можно будет настроить автоплатеж, так как востребованность подобного функционала на портале не вызывает сомнений», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Кроме того, пополнить счет в системе «Проход и питание» можно на mos.ru. Для этого нужно перейти в раздел «Услуги», затем — во вкладку «Образование», выбрать «Среднее общее», далее — «Пополнение лицевого счета карты прохода и питания ребенка».

«Проект «Проход и питание» действует в образовательных организациях столицы с 2012 года и позволяет не только пополнять баланс счета для оплаты питания, но и отслеживать, когда ребенок приходит в школу и покидает ее, что покупает в столовой, составлять приемлемое для ребенка меню. Получить всю необходимую информацию можно на странице «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже» на mos.ru, с помощью раздела «Мой ребенок» или push-уведомлений мобильного приложения «Госуслуги Москвы», а также по электронной почте», - добавляется в материале.

Проект «Проход и питание» («Москвенок») объединяет более чем 4,3 тысячи зданий образовательных организаций, среди которых более 1,9 тысячи зданий школ и колледжей и более 2,4 тысячи зданий с дошкольными группами.