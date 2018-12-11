РИАМО - 11 дек. Столичные следователи организовали доследственную проверку по сообщению о возможном нарушении жилищных прав несовершеннолетних онкобольных детей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В Москве местная жительница предложила запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком. Она начала сбор подписей с этой целью и назвала рак «заразным инфекционным заболеванием». Это вызвало широкий общественный резонанс. В частности, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова посчитала причиной таких действий недостаточную осведомленность женщины. Кроме того, пользователи в соцсетях активно обсуждали эту тему.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В рамках проверки следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что по результатам данной проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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