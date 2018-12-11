РИАМО - 11 дек. Московское областное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» планирует организовать свои штабы во всех муниципалитетах Подмосковья, в настоящее время в регионе работают 56 штабов, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Линара Самединова.

«Мы пытаемся покорить все Подмосковье. На сегодняшний день у нас 44 живых, потрясающе работающих штаба. У нас порядка 56 действующих штабов. Наша задача - войти во все 67 муниципалитетов», - сказала Самединова.

Она добавила, что для открытия новых штабов необходимо найти лидеров на местах.

«Мы сейчас встречаемся с активами в территориях - это могут быть студсоветы, на которых мы базируемся, ребята, которые прикреплены к молодежным центрам. Более того, я просила коллег - депутатов Мособлдумы, которые постоянно встречаются с жителями, чтобы они общались и по возможности, если они видят, что человек талантлив, нам его рекомендовали», - сказала Самединова.

«Молодая Гвардия Единой России» – крупнейшая молодежная организация страны. Региональные отделения «Молодой Гвардии» действуют в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации и объединяют около 170 тысяч человек.