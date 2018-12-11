РИАМО – 11 дек. В Москве в следующем году планируют подготовить к реставрации храм Преображения Господня в усадьбе Боде-Колычевых, специалисты определят, какие работы необходимы для восстановления первоначального облика здания, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ для реставрации храма Преображения Господня в усадьбе Боде-Колычевых 1850–1870-х годов. Церковь — выявленный объект культурного наследия», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что храм Преображения Господня является одно из красивейших строений на терриории усадьбы Боде-Колычевых.

«Это здание датируют началом XIX века, хотя стоявший на его месте деревянный храм был известен с 1646 года. У усадьбы было много хозяев, среди которых есть такие фамилии, как Долгоруковы, Разумовские и Соллогубы. А еще в годы советской власти здесь была организована резиденция Святейшего Патриарха Алексия I — руководство страны сделало ему подарок к 75-летию. Реставраторы в течение следующего года будут проводить исследования и определят, какой объем работ потребуется для восстановления первоначального облика здания», - уточнил Емельянов.

В материале добавляется, что в ходе научно-исследовательских работ специалисты выяснят, насколько крепки несущие конструкции церкви, какие работы предстоит провести по фасадам и кровле, в каком состоянии находятся декор и интерьеры. Все работы пройдут под контролем сотрудников Мосгорнаследия.

Ранее в столице завершилась масштабная реставрация ансамбля Высоко-Петровского монастыря и храма «Большое Вознесение» у Никитских Ворот. Настенную живопись и интерьеры церкви специалисты восстановили за два года.