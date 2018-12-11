РИАМО - 11 дек. Жителям многоквартирных домов лучше воздержаться от покупки живого символа 2019 года, поскольку карликовые поросята требуют особых условий содержания и повышенного внимания хозяина, сообщила РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Будущий год, согласно восточному календарю, будет годом желтой земляной свиньи. Ранее заводчица мини-пигов Ксения Ремизова рассказала, что в преддверии праздников популярность карликовых поросят сильно возросла.

«Я не поддерживаю стремление подарить живое существо, мини-пига. Почему? Потому что люди, которые их дарят, не задумываются о последствиях, а здесь есть свои вызовы, свои неожиданности. Во-первых, не факт, что это будет мини-пиг - потом животное вырастает до 100-200 килограммов. Во-вторых, это существо нежное, ласковое, требующее постоянного внимания. Надо быть готовым уделять большое внимание этому животному», - сказала Зотова.

Она отметила, что заводить карликового поросенка разумно, если у вас есть загородный дом, в котором можно организовать для питомца собственный вольер.

«В многоквартирном доме это вызывает массу вопросов, и я думаю, что это нецелесообразно», - добавила Зотова.

По словам депутата, мини-пиги нуждаются в сбалансированном питании, а также в постоянном наблюдении у ветеринара.

«Это не просто игрушка. Это живое существо, требующее очень внимательного отношения. Поэтому я бы предостерегла (от покупки мини-пигов в подарок – ред.)», - заключила Зотова.