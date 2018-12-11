РИАМО – 11 дек. В рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество», который откроется 14 декабря, проведут свыше 8 тысяч мастер-классов, участники которых научатся готовить праздничные блюда и делать новогодние подарки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Уже в эту пятницу в столице откроется фестиваль «Путешествие в Рождество». До 13 января гости смогут наблюдать за уличными представлениями и спектаклями на льду, а также участвовать в спортивных играх и экскурсиях. Кроме того, в рамках фестиваля проведут более 8 тысяч мастер-классов для детей и взрослых», - говорится в сообщении.

Участников мастер-классов научат готовить праздничные блюда и мастерить новогодние подарки, помогут освоить столярное дело и старинные ремесла. Здесь же можно будет посмотреть диафильмы и послушать лекции, посвященные истории, культуре и правилам хороших манер.

Занятия будут проходить в теплых павильонах. Попасть на них смогут все желающие — предварительной регистрации не требуется.

«Всех, кто любит готовить, фестиваль порадует большим разнообразием кулинарных мастер-классов. В программе — приготовление праздничных блюд российских регионов и зарубежных стран, старинные и современные рецепты, угощения из сказок и сладкие подарки», - добавляется в материале.

Кроме того, творческие мастер-классы проведут на «Фабрике подарков» (Ярцевская улица) и в «Стране игрушек» (улица Рождественка). Опытные педагоги покажут, как создать новогодние и рождественские подарки. На занятиях научат мастерить шкатулки со сказочными мотивами, дизайнерские украшения, открытки в стиле поп-ап и праздничные упаковки.

«Обо всех этапах подготовки к балу — от выбора нарядов до репетиции танцев — можно будет узнать на Ореховом бульваре. Также посетителей научат исполнять романсы и пригласят на домашние спектакли», - уточняется на сайте.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.

Фестиваль проводится в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». На площадках будет более 500 новогодних елей, а самая высокая (высотой 20 метров) установлена на Манежной площади. Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек, включая более 4 миллионов туристов из регионов и из-за рубежа.