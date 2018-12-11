РИАМО - 11 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» во вторник утром отменили и задержали 31 рейс, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» задержали пять рейсов, в «Домодедове» задержали пять вылетов, девять отменили, во «Внукове» семь рейсов задержано, четыре отменено.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в это воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда и налипания мокрого снега.