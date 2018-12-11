РИАМО – 11 дек. Столичные врачи общей практики с начала этого года провели более 12 миллионов приемов, в городских поликлиниках работают свыше 2,7 тысячи таких докторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала года врачи общей практики, работающие в поликлиниках столичного департамента здравоохранения, провели около 12 миллионов приемов. Врач общей практики — это терапевт, который прошел профессиональную переподготовку и теперь обладает дополнительными компетенциями в различных областях медицины: хирургии, кардиологии, офтальмологии, отоларингологии и других», - говорится в сообщении.

Врач общей практики может поставить диагноз, а также выполнить небольшие манипуляции — например, сделать электрокардиограмму или измерить внутриглазное давление, не направляя пациента к специалисту узкого профиля. На сегодняшний день в городских медицинских организациях работают более 2,7 тысячи таких докторов.

«К этим специалистам пациенты в поликлинике обращаются в первую очередь. Благодаря их разносторонней подготовке удается снизить нагрузку на узких специалистов, освободив дополнительное время для оказания специализированной медицинской помощи», — сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин.

Он напомнил, что более 40 врачей общей практики сегодня являются обладателями почетного статуса «московский врач». Эти специалисты стали одними из самых активных участников с момента появления проекта. Они первыми проходили добровольные оценочные процедуры для получения статуса.

Кроме того, врачи общей практики работают во всех столичных поликлиниках. В общей сложности в медучреждениях оборудовано свыше 2,3 тысячи кабинетов ВОП и более 600 манипуляционных. Они оснащены отоскопами, риноскопами, офтальмоскопами, неврологическими молоточками, пульсоксиметрами, бесконтактными тонометрами и другим специальным оборудованием.

Врачи общей практики ведут первичный прием пациентов в Москве уже более полутора лет.

«Профессиональную переподготовку участковых терапевтов проводит столичный Департамент здравоохранения совместно с ведущими московскими медицинскими вузами столицы. В программу включаются образовательные модули по внутренним болезням, неврологии, лор-заболеваниям, хирургии, кожным и инфекционным болезням», - заключается в материале.