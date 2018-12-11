РИАМО - 11 дек. Во вторник в Москве и Подмосковье в первой половине дня ожидается мокрый снег, температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем под влиянием атмосферного фронта с юга ожидается временами снег, мокрый снег. Наиболее заметный он будет в первой половине дня, до обеда, потом следует его существенное ослабление. Максимальная температура воздуха в Москве около 0 градусов, по области минус 2 - плюс 1», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха будет около 80-85%.

Как отмечают синоптики, атмосферное давление приблизится к своей климатической норме. Температурный фон останется выше обычных значений на пять градусов.

«Для метеочувствительных людей даже незначительные колебания метеопараметров являются нагрузочными и могут усилить метеопатические реакции. У тех, кто страдает сосудистыми нарушениями, нейроциркуляторной астенией, мигренью может отмечаться ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, скачки артериального давления. Возможно обострение различных хронических недугов», - добавляется в материале.

Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства, чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния.