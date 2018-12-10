РИАМО - 10 дек. В московском театре «Содружество актеров Таганки» прошел творческий вечер, посвященный юбилейному году поэта, актеру и автору-исполнителю Владимиру Высоцкому, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

«Я помню все дни рождения, которые мы отмечали. Могу сказать, что такого никогда не было. В этом году волна событий, которые связаны с любовью к Владимиру Высоцкому, поднималась и становилась все больше. Эта волна не закончилась. У нас будет еще много интересного», - сказал советский и российский актер театра и кино, режиссер, сын поэта Никита Высоцкий.

В программе вечера представили значимые события, которые были реализованы в 2018 году к 80-летию Высоцкого. Гостями проекта стали участники акции «Своя колея», проекта «Дыши поэзией», культурного проекта «Дорогами Высоцкого» и многих других.

Заслуженный артист России, актер Дмитрий Певцов добавил, что творчество Высоцкого всегда было вне формата, а сам поэт - явление в отечественной литературе.

«Дмитрий Быков назвал явление Высоцкого еще одной попыткой преодоления краха надежд шестидесятников. Высоцкий всегда был вне формата. Он не прибился ни к шестидесятникам, ни к семидесятникам. Он существовал вне правил. Он бы и сегодня был вне формата, если бы творил сейчас. Высоцкий - это явление», - сказал Певцов.

На данный момент заканчивается реконструкция постоянной экспозиции музея Высоцкого. Выставка будет открыта для посетителей с 25 января 2019 года - в день рождения поэта.