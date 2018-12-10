РИАМО - 10 дек. В столичном аэропорту «Шереметьево» провели перепланировку «стерильной» зоны вылетов в терминале D - общая площадь залов ожидания международных воздушных линий (МВЛ) увеличилась более чем на 29% и составила около 17 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Количество телетрапов для комфортной посадки на международные рейсы увеличилось с 12 до 16. «Стерильная» зона ожидания международных вылетов расширена за счет сокращения площади зала ожидания внутренних линий. Это связано с переводом на обслуживание в новый терминал B более 200 ежедневных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» по 50 федеральным маршрутам», - говорится в сообщении.

Сейчас терминал D обслуживает более 50 ежедневных рейсов по 35 внутренним и более 130 ежедневных рейсов по 69 международным направлениям.

Как отмечается в материале, увеличение площади «стерильной» зоны МВЛ в терминале D позволило предложить пассажирам дополнительно два магазина Sheremetyevo Duty Free Heinemann и бизнес-зал «Матрешка», который ранее обслуживал пассажиров внутренних линий.

Общая площадь магазинов беспошлинной торговли в зоне международных вылетов терминала D выросла с 1 931 до 2 291 квадратных метров.

«Бизнес-зал «Матрешка» в терминале D - площадь 351 квадратный метр, рассчитан на 130 посетителей. Воспользоваться услугами зала могут пассажиры бизнес-класса, держатели карт Priority Pass, Lounge Key, Lounge Club, Diners Club. Разовое посещение зала вне зависимости от класса билета - 3500 рублей», - добавляется в материале.