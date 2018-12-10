РИАМО - 10 дек. Десятый арбитражный апелляционный суд вынес решение по заявлению ЗАО «Агроленд», которое в подмосковных Химках нанесло ущерб почве и неоднократно пыталось опротестовать меры административного воздействия министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Постановление об административном правонарушении вынесено по итогам совместного расследования ведомства и Химкинской городской прокуратуры по факту организации незаконной свалки в Химках.

«В ходе расследования было установлено, что на шести земельных участках, принадлежащих ЗАО, размещены отходы IV-V классов опасности (преимущественно строительные). Маркшейдерские исследования показали, что объем нелегально сваленного мусора превысил 200 тысяч кубометров. По заказу Минэкологии были проведены лабораторные исследования образцов отходов и на их основе рассчитан ущерб почвам, который составил свыше 1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Данная сумма была предъявлена обществу к возмещению. Кроме того, ЗАО получило представление об устранении всех нарушений.

Но собственник участков неоднократно пытался оспорить действия Минэкологии, утверждая, что на этих землях планировалось строительство логистического комплекса, а отходы размещали неизвестные лица.

«Однако Арбитражный суд Московской области, а впоследствии Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердили правоту Минэкологии и прокуратуры. Представление об устранении нарушений осталось в силе», - заключается в пресс-релизе.