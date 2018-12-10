РИАМО - 10 дек. В доме правительства Московской области подвели итоги конкурса «Эколог года Подмосковья», большинство участников представили проекты, затрагивающие тему раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.

Цель конкурса – привлечь жителей региона к защите окружающей среды через разные формы творчества. К участию приглашались общественные организации, воспитатели, педагоги, творческие работники и представители органов муниципальной власти.

«Большинство проектов участников посвящены раздельному сбору отходов (РСО). Это очень интересная тенденция. В октябре на «Ярмарке экологических проектов» раздельному сбору отходов было посвящено около 70% работ участников, на конкурс «Эколог года Подмосковья» 90% присланных проектов было посвящено РСО», – сказал Коган.

По его словам, это говорит о том, что инициатива губернатора Московской области о введении с 1 января 2019 года раздельного сбора отходов во всех крупных городах области пришлась вовремя.

Конкурс «Эколог года Подмосковья» прошел во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Участники боролись за победу в семи номинациях. Всего поступило 93 проекта, из них в шорт-лист конкурса «Эколог года Подмосковья» вошли 17 проектов. По результатам защиты жюри определило пять проектов-победителей и три лауреата конкурса.

Первое место заняла Татьяна Павлова из городского округа Наро-Фоминск с проектом SecondLife. Цель проекта – внедрить раздельный сбор отходов в Наро-Фоминском городском округе и прилегающих к нему муниципалитетах.

В номинации лучший образовательный экологический проект победил детский сад №18 из Орехово-Зуева. Проект «Я - исследователь» – уникальный непрерывный образовательный процесс на все время пока дети находятся в детском саду.

В номинации «Экологическое воспитание и просвещение» победила Раменская школа-интернат для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках номинации «Эколого-просветительская деятельность средствами искусства и культуры» победила Гимназия №1 из городского округа Мытищи с проектом экотеатр «Экос». Городской округ Мытищи победил в номинации «Достижение муниципальных образований» за ролики, посвященные раздельному сбору отходов.