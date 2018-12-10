РИАМО - 10 дек. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в отношении руководства турфирмы, которое собрало с клиентов свыше 1 миллиона рублей, но не предоставило путевки в Китай, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство компании, заключив с клиентами договоры на оказание туристических услуг и получив более 1 миллиона рублей, не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией. Из-за этого граждане не смогли воспользоваться уже оплаченными услугами по перелету из России в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.