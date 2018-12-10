РИАМО - 10 дек. До 14 декабря на портале «Добродел» проходит голосование в рамках развития велоинфраструктуры Подмосковья на 2019-2020 годы, свои голоса отдали уже более 6 тысяч жителей региона, сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

В проекте участвует 81 веломаршрут в 22 муниципальных образованиях. Сделать выбор могут зарегистрированные пользователи на портале «Госуслуги» или те, кто прошли упрощенную форму регистрации через электронную почту.

«Почти за месяц голосования на портале «Добродел» за развитие велоинфраструктуры оставлено около 2 тысяч комментариев и лайков. Лидером по количеству проголосовавших является городской округ Егорьевск, где веломаршрут по историческим местам подержали 1,2 тысячи жителей», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, также активно голосуют за создание велодорожек и жители городских округов Балашиха и Зарайск.

Всего же в голосовании участвуют Химки, Электросталь, Серпухов, Подольск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Люберцы, Котельники, Коломенский, Истра, Егорьевск, Зарайск, Дубна, Домодедово, Долгопрудный, Власиха, Балашиха, Дмитров, Волоколамский, Солнечногорский, Сергиево-Посадский и Одинцовский районы.

Жители могут проголосовать за один веломаршрут из представленных вариантов.

«Велодорожки, набравшие максимальную поддержку жителей, планируется организовать в период с 2019-2010 годы с возможной корректировкой маршрута», - заключается в сообщении.