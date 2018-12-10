РИАМО - 10 дек. Главный дом городской усадьбы Е. В. Селиховой конца XVIII века в Москве взяли под государственную охрану, с этого момента за его состоянием будет следить департамент культурного наследия города Москвы, любые работы будут согласовываться с ведомством, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В реестр объектов культурного наследия внесен главный дом городской усадьбы по адресу: улица Малая Ордынка, дом №18, строение 1. История этой небольшой усадьбы прослеживается с середины XVIII века. После того, как все владение пострадало при пожаре 1812 года, главный дом был выстроен заново в июле 1814 года», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, это небольшое здание является одним из характерных элементов традиционной послепожарной застройки Замоскворечья XIX века.

«Прекрасно сохранился исторический облик фасадов дома и его объемно-пространственная композиция. Уникальность дома в первую очередь заключается в материале – это деревянный сруб 1814 года, фасады которого обшиты тесаной доской и украшены деревянными наличниками. В 1885 году, когда усадьба принадлежала мещанке Хорошковой, по проекту архитектора Воскресенского к дому было сделано несколько пристроек, включая протяженные сени», - подчеркнул Емельянов.

В конце XVIII века усадьба располагалась на нескольких небольших участках, один из которых, принадлежал жене поручика Марковой. Вся застройка была деревянной. В 1791 году владелица планировала снести все деревянные постройки и выстроить новые деревянные хоромы вдоль красной линии Малой Ордынки. В 1797 году Макарова продала владение жене коллежского советника Селиховой. К этому времени площадь владения немного уменьшилась.

В 1827 году владелица усадьбы Куломзина расширила границы участка. Следующие годы участок принадлежал разным владельцам, но особых изменений не претерпевал.

В 1885 году хозяйкой усадьбы стала мещанка Хорошкова, осуществившая перестройку владения. В 1900 году при новом владельце купце Хомякове вдоль западной границы участка был построен двухэтажный каменный жилой дом. В советское время в здании находились мастерские скульпторов.

По словам Емельянова, статус объекта культурного наследия обеспечил главному дому усадьбы на Ордынке охрану государства. Здание нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить в нем какие-либо работы без согласования с Мосгорнаследием.