РИАМО - 10 дек. Пассажиры «Аэроэкспресса» теперь могут оплатить билеты с помощью Googlе Pay, для его активизации нужно обновить мобильное приложение «Аэроэкспресса», на сайте опция появится автоматически, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мы постоянно работаем над развитием электронных каналов продаж. Пользователи Google Pay теперь смогут быстро и легко приобретать билеты на «Аэроэкспрессы» онлайн. Отмечу, что бесконтактная оплата с помощью платежной системы Google возможна также на турникетах «Аэроэкспресса» в терминалах компании», - сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

В октябре компания зафиксировала рост популярности своего мобильного приложения.

В частности, с начала года более 560 тысяч пассажиров купили билеты с помощью мобильного сервиса «Аэроэкспресса» – это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сервис «Аэроэкспресса» вошел в топ-3 самых востребованных транспортных мобильных приложений среди москвичей.

Пассажирами «Аэроэкспрессов» в 2017 году стали 11,7 миллиона человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6,1 миллиарда рублей.