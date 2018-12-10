РИАМО - 10 дек. Сотрудники таможни в столичном аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая собиралась незаконно ввезти наручные часы и браслет всемирно известных брендов на сумму более 2,3 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Ларнака-Москва, сотрудники таможни остановили 35-летнюю гражданку России. Девушка проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«Однако в ходе таможенного досмотра ручной клади пассажирки были обнаружены наручные часы Patek Philippe и браслет BVLGARI. В своем объяснении девушка заявила, что украшения приобрела в Ларнаке для себя», - говорится в сообщении.

По результатам таможенной экспертизы было установлено, что корпус, браслет и застежка наручных часов Patek Philippe модели Nautilus выполнены из нержавеющей стали. Корпус часов украшают 50 бриллиантов. Стоимость часов составила около 2 миллионов рублей. Браслет BVLGARI модели B.ZERO-1 со вставкой из черной керамики, стоимостью более 370 тысяч рублей, выполнен из золота 750 пробы.

Таможенная стоимость ювелирных изделий составляет более 2 миллионов 350 тысяч рублей, соответственно, сумма неуплаченных таможенных платежей – более 470 тысяч рублей.

«В отношении гражданки России возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Товар изъят, дело находится на рассмотрении. Максимальное наказание за данное правонарушение – штраф в двукратном размере стоимости товаров и их конфискация», - добавляется в материале.