РИАМО - 10 дек. В начале следующего года в Жуковском откроется первый в Подмосковье Центр прототипирования и цифровых технологий, на его базе будет разрабатывать и изготовлять различные детали и изделия для промышленности страны на основе аддитивных технологий и 3D-печати, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Идея создания такого центра принадлежит коллективу «Научно-инженерной компании», которая более 20 лет специализируется на проектировании, расчетах прочности авиационных конструкций, установках бортового оборудования на самолетах и вертолетах, а также на разработках наземного аэродромного оборудования и изготовлении авиационных конструкций, в том числе из композиционных материалов», - говорится в сообщении.

В организации работают около 550 человек, среди заказчиков и партнеров компании ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «Туполев», АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева», АО «Камов», корпорация Boeing.

По словам министра инвестиций и инноваций Московский области Вадима Хромова, только в этом году в рамках мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда РФ из бюджета различных уровней было выделено около 90 миллионов рублей, общий объем инвестиций в проект уже превысил 250 миллионов рублей.

«Правительство Московской области уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных предприятий. Центр, который появится в Жуковском будет первым, но далеко не единственным. Здесь важно, что уже сейчас, на этапе строительных работ, заключены соглашения с потенциальными заказчиками компании», - подчеркнул Хромов.

Он отметил, что «Научно-инженерная компания» в этом году заключила с ФГУП ЦАГИ имени Жуковского соглашение о выполнении работ по сертификации аддитивных технологий в авиационной сфере на базе центра, также ведутся переговоры с крупнейшими российскими предприятиями: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ГК «Росатом», ФГУП НАМИ, ПАО «Северсталь», ОАО «Чепецкий механический завод» и другими.

«На сегодняшний день полностью завершено строительство Центра прототипирования и цифровых технологий, идет подключение коммуникаций, завезено оборудование, идет комплектация будущих рабочих мест мебелью», - сказал Хромов.

Предполагается, что в 2019-2021 годах инвестиции в проект составят около 360 миллионов рублей.