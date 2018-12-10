РИАМО – 10 дек. Экономика столицы, по мнению мэра Сергея Собянина, располагает прочным фундаментом и готова преодолеть любые кризисные ситуации, сообщает в понедельник ТАСС.

«Вопрос, который мне задают частенько, насколько все-таки устойчива экономика города? Не может быть так, чтобы все эти санкции, эти проблемы с ценой на нефть, с тем-сем не сказывались на развитии города. Конечно, сказываются, мы же часть страны», - заявил Собянин в ходе встречи с компаниями - членами Ассоциации европейского бизнеса.

По словам мэра, Москва за последние годы укрепила свой экономический фундамент.

«Экономика настолько диверсифицирована, что, по большому счету, кризисы, которые раньше нас просто бы разорили, сегодня воспринимаются как трудности, которые мы преодолеваем, не более того», - отметил Собянин.

Он также не согласился с людьми, которые заявляют, что в жилищном строительстве в столице якобы есть проблемы.

«У нас много таких апокалиптических сценариев: цена упадет, все разорятся. Все будет нормально - не волнуйтесь - с жилищным строительством. И цены будут если не стабильными, то вполне оптимальными. Ничего страшного происходить не будет», - заключил Собянин.