РИАМО - 10 дек. В Московском областном УФАС России 14 декабря пройдет пресс-конференция, на которой подведут предварительные итоги работы отдела обжалования закупок в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На мероприятии рассмотрят вопросы, возникающие при проведении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – говорится в сообщении.

Кроме того, участники расскажут о проблемах при формировании аукционных и конкурсных документаций, приведут обзор основных нарушений закона о контрактной системе.

Пресс-конференцию проведут заместитель руководителя Павел Мироненко и начальник отдела обжалования закупок Шимке Матаев, также участие примут представители заказчиков и участники закупок.

Мероприятие начнется в 11:30 по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 44, 3-й этаж, зал заседаний №3.