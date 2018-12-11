РИАМО - 11 дек. Один из вестибюлей станции «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена изменит режим работы во вторник из-за ремонта пассажирской зоны, сообщается на сайте столичной подземки.

Так, с 22:00 вторника и до открытия метрополитена 12 декабря для ремонта будет закрыт южный вестибюль станции (выход к улице Азовской). Для входа в метро и выхода в город в вечернее время пассажиры смогут пользоваться северным вестибюлем станции.

Пассажирам подземки принесли извинения из-за неудобства.

Ранее пассажиров предупредили, что северный вестибюль станции московского метро «Чертановская» будет закрываться в 22:00 11 и 12 декабря.