РИАМО - 10 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области при проверке строящихся объектов с 3 по 9 декабря выявили 360 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, застройщики оперативно устранили 307 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 203 нарушения строительных норм и правил, приведено в порядок 36 строительных площадок, устранено 38 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 30 иных нарушений», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

За неделю инспекторский состав ведомства провел 240 проверок строящихся объектов, из которых 129 плановых и 111 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний.

Как отмечается в материале, такие надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.

«Задача проверки - подтвердить, что объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», - подчеркнул Гарибян.