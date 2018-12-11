РИАМО - 11 дек. Во вторник в столичном парке «Зарядье» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова прочитает лекцию о здоровом питании в рамках цикла «Бегу к врачу», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Базовые принципы здорового питания — это сбалансированность, умеренность и разнообразие. Попытки резко изменить свой рацион, ограничив потребление тех или иных продуктов, могут негативно повлиять на состояние здоровья. Знание законов питания поможет вам питаться правильно и сохранить здоровье», — отметила Стародубова.

Врач объяснит, как должно меняться питание в зависимости от климата, времени года и рода занятий человека, кому необходимо соблюдать диету и как спланировать свой рацион. Также слушатели смогут задать диетологу вопросы.

Стародубова — главный диетолог департамента здравоохранения Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук и профессор кафедры факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.