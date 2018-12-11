РИАМО - 11 дек. В Центральном доме журналиста во вторник пройдет прощание с российской правозащитницей Людмилой Алексеевой, сообщается на официальном сайте совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Прощание с Людмилой Михайловной Алексеевой, старейшей российской правозащитницей, членом совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и главой Московской Хельсинкской группы, состоится во вторник с 10 до 13 часов в Центральном доме журналиста», – говорится в сообщении.

Людмила Алексеева скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы (МХГ), с 1996 года председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).