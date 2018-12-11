РИАМО - 11 дек. Во вторник в Москве откроется памятник русскому писателю Александру Солженицыну, на церемонии открытия ожидают президента России Владимира Путина.

Монумент создал скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения писателя.

Памятник откроется на улице Александра Солженицына между домами №№11 и 13. На улице рядом с монументом будет создана комфортная общественная среда, в частности, появится детская площадка с резиновым покрытием площадью более 200 квадратных метров. Проектом также предусмотрены гранитное мощение прилегающей территории, установка бордюров, фонарей, скамеек, вазонов и урн, высадка зеленых насаждений.

Перед установкой памятника провели замену асфальтобетонного покрытия на территории площадью более 1 тысячи квадратных метров.