РИАМО - 11 дек. Во вторник в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, посвященная итогам работы парламента в 2018 году.
Среди вопросов, которые планируется осветить:
– наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2018 году;
– мероприятия областного парламента в текущем году;
– планы думы на следующий год.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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