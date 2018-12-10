РИАМО – 10 дек. Во вторник, 11 декабря, в эфир Радио «Комсомольская правда» выйдет часовая программа об Александре Солженицыне, говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.

Большой проект приурочен к 100-летию со дня рождения обладателя Нобелевской премии, писателя и публициста, общественного и политического деятеля.

«Слушателей ждет часовой спецпроект с участием журналиста Владимира Познера, писателя и политического деятеля Александра Проханова, политика Сергея Степашина, музыканта Андрея Макаревича, писателя Юрия Полякова. В программе также приняли участие дети Александра Солженицына: бизнесмен Ермолай Солженицын и пианист и дирижер Игнат Солженицын», - отмечается в материале.

Послушать спецпрограмму можно в Москве на частоте 97,2 FM с 15:00 до 16:00 или онлайн на сайте fm.kp.ru.



Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. По данным исследовательской компании Mediascope за первое полугодие 2018 года, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 21%. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,4 миллиона россиян. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме онлайн «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях.