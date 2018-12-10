РИАМО - 10 дек. В рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» завершена работа над экологическим паспортом Московской области, паспортизация регионов важна, в том числе, и для создания объективных экологических рейтингов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Этот интерактивный документ отражает информацию: о состоянии природно-ресурсного потенциала территории муниципальных образований, включающую исторический очерк района, общую характеристику района (административное деление, плотность населения, объекты культурного наследия, рекреационные зоны), описание компонентов природной среды, характерных для данной территории (полезные ископаемые, геологическое строение, подземные питьевые воды, климатические особенности, почвенный покров, особо охраняемые природные территории, растительный и животный миры)», — говорится в сообщении.

Паспорт также содержит данные об уровне техногенного воздействия на окружающую среду, координаты источников такого воздействия, в том числе объекты размещения и обезвреживания отходов.

«Для оценки качества окружающей среды разработана методика по формированию экологических рейтингов по следующим показателям: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, образованные отходы, количество стихийных свалок, рейтинг по доле площади лесных и ООПТ. Рейтинг загружен по всей Московской области. Все данные, необходимые для построения рейтингов, постоянно актуализируются», — добавляется в сообщении.

Экологический паспорт Московской области доступен по адресу. Паспортизация регионов важна, в том числе, и для создания объективных экологических рейтингов.