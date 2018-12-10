РИАМО - 10 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в Instagram легендарную настольную игру «Остаться в живых. Неизведанные земли» от Hobby World.

Эта игра интересна тем, что каждый ее экземпляр уникален. В каждой коробке свои компоненты, персонажи и сценарии. В какие земли перенесет игроков эта игра, неизвестно, но задача - вернуться оттуда домой.

Чтобы стать обладателем игры, необходимо подписаться на аккаунт riamo.ru и поделиться конкурсным постом у себя в сторис, а также упомянуть страницу РИАМО при помощи текста или наклейки «упоминание». Кроме того, нужно оставить в комментариях к записи любой смайлик.

Победителя конкурса редакция РИАМО определит случайным образом 17 декабря.

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.