РИАМО - 10 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в Instagram легендарную настольную игру «Остаться в живых. Неизведанные земли» от Hobby World.
Эта игра интересна тем, что каждый ее экземпляр уникален. В каждой коробке свои компоненты, персонажи и сценарии. В какие земли перенесет игроков эта игра, неизвестно, но задача - вернуться оттуда домой.
Чтобы стать обладателем игры, необходимо подписаться на аккаунт riamo.ru и поделиться конкурсным постом у себя в сторис, а также упомянуть страницу РИАМО при помощи текста или наклейки «упоминание». Кроме того, нужно оставить в комментариях к записи любой смайлик.
Победителя конкурса редакция РИАМО определит случайным образом 17 декабря.
РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.
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Кто из вас любит настольные игры? Дарим легендарную настолку «Остаться в живых. Неизведанные земли» от Hobby World! Эта игра интересна тем, что каждый ее экземпляр уникален. В каждой коробке свои компоненты, персонажи, сценарии. В общем, в какие земли перенесет вас эта игра – неизвестно. Но ваша задача – вернуться оттуда домой. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы стать обладателем этой игры (прочитайте внимательно, важно ничего не перепутать). ⠀1️⃣ убедитесь, что подписаны на нас ⠀2️⃣ поделитесь этим постом у себя в сторис (нажмите на самолетик под этим постом, а затем выберите «добавить в историю) и упомяните нас при помощи текста или при помощи наклейки «упоминание»❗️(иначе мы не увидим ваш пост). ⠀ 3️⃣оставьте в комментариях любой смайлик - чтобы мы могли вычислить тех, кто запутается со вторым пунктом и помочь им. Победителя определим случайным образом 17 декабря.
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