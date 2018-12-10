РИАМО - 10 дек. В квартире в центре Москвы по улице 1-й Фрунзенской обнаружили труп мужчины 1967 года рождения, в этой же квартире задержали двоих подозреваемых в убийстве – супружескую пару, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении трупа поступило от граждан. Преступление произошло по адресу: улица 1-я Фрунзенская, 88.

«В квартире по указанному адресу задержаны и доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства: гражданин 1969 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Ногинске, его жена – гражданка 1965 года рождения, неработающая, зарегистрированная в Щербинке», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, убийство произошло в ходе совместного распития спиртных напитков. Мужчина нанес жертве несколько ударов по голове. Следствие проводит проверку.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемых.