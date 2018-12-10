РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 дек. В подмосковном Королеве на доме № 8 по улице Академика Легостаева установили адресную табличку с ошибкой в фамилии ученого, сообщил «РИАМО в Королеве» житель городского округа.

На табличке в названии улицы фамилия ученого написана через «а» – «Академика ЛегАстаева».

«Ранее жители уже видели и «КосмАнавтов», и «КорАлева», теперь еще и «ЛегАстаева». Впечатление, что в городе дефицит на букву «о», – сказал житель.