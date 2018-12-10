РИАМО - 10 дек. В новой Москве трое неизвестных ворвались в одну из квартир, связали двух женщин и мужчину, похитили 480 тысяч рублей, телефон и ключи от автомобиля, на котором они скрылись, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Об угоне машины сообщила ее владелица – гражданка 1974 года рождения. Автомобиль Hyundai Solaris злоумышленники позже бросили, проехав на нем 300 метров.

«Девятого декабря трое неизвестных, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, гражданке 1967 года рождения, неработающей, зарегистрированной в Калужской области, ее дочери 1995 года рождения, неработающей, зарегистрированной там же, и ее сожителю 1985 года рождения, неработающему, связали всех скотчем, открыто похитили денежные средства в размере 480 тысяч рублей, телефон, ключи от Hyundai Solaris», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел по адресу: Москва, поселение Мосрентген, деревня Дудкино.

Автомобиль злоумышленники позже бросили. Общий материальный ущерб составил 530 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».