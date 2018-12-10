РИАМО - 10 дек. В понедельник в галерее «Метро» на станции «Выставочная» для посетителей открылась экспозиция «Неповторимый Дальний Восток», которая представляет более 30 изображений с яркими символами всех 11 дальневосточных регионов, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Проект подготовлен совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Новая выставка открывается в рамках Дней Дальнего Востока в Москве и знакомит посетителей с атмосферой далекого региона. Авторы работ делятся неповторимыми пейзажами удивительных флоры и фауны, увидеть которые мечтают многие. В работах фотографов запечатлены арктические тундры и бесконечные равнины, экзотические растения и дикие животные, известные во всем мире дальневосточные деликатесы и захватывающие туристические развлечения», - говорится в сообщении.

На выставке пассажиры познакомятся с быстро развивающейся экономикой края, его научными центрами. Кроме того, отсканировав смартфоном QR-код, размещенный на изображениях, можно будет увидеть познавательные видеосюжеты из регионов.

«Пассажирам метро представится уникальная возможность увидеть на снимках северное сияние в небе над Якутией; одну из самых красивых морских гаваней на планете – Авачинскую бухту; остров Врангеля на Чукотке, который называют «родильным домом» белых медведей», - добавляется в материале.

Также можно будет увидеть подготовку к запуску ракеты на космодроме «Восточный», мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, входящий в пятерку самых больших вантовых мостов в мире.

«Мы очень рады принимать у себя выставку «Неповторимый Дальний Восток», которую до 21 декабря увидят более 50 тысяч пассажиров. Попадая в нашу галерею «Метро», они отправятся в интересное путешествие по Дальнему Востоку, погрузятся в уникальную атмосферу региона. И все это – не выходя из Московского метрополитена», - сказал заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

В ноябре на Кольцевую линию московского метро из депо «Красная Пресня» отправился тематический поезд «Дальневосточный экспресс», который рассказывает пассажирам о достопримечательностях, истории и природе этого края. Состав состоит из пяти вагонов, в каждом из которых – по две секции. Девять секций вагонов посвящены регионам Дальнего Востока – от Чукотки до Приморья, еще одна секция рассказывает пассажирам об образовании

и вакансиях на Дальнем Востоке.