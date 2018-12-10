РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 дек. Концерт, посвященный 100-летию образования современной Румынии, провели в подмосковном Красногорске в понедельник, подобные мероприятия планируют провести еще в нескольких городах России, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии мероприятия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Василе Соаре, начальник отдела народного творчества министерства культуры Московской области Ирина Медведева.

«Первого декабря Румыния отметила 100-летие со дня образования современного государства, которое мы называем днем великого объединения. В честь этой даты мы решили показать аутентичную Румынию, познакомить россиян с нашей страной. Народные музыку и танцы из самых представительных областей страны показывает профессиональный фольклорный ансамбль «Цара Вранчей»», – сказал Соаре.

Он добавил, что подобные концерты уже прошли в посольстве Румынии в Москве, а также в подмосковной Дубне, где работает группа румынских ученых.

«Сегодня (10 декабря – ред.) мы в Красногорске. Завтра (11 декабря – ред.) едем в Кострому, затем в Тулу, Курск и так далее. Всего покажем 9 концертов. Финальный состоится 15 декабря в Курской области», – сказал Соаре.

Он отметил, что концерт получился экспромтом, подмосковные города для его проведения порекомендовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концерт – первый шаг нашей дружбы с Красногорском. Думаю, что за ним последуют другие проекты», – отметил посол Румынии в РФ.

Румыния находится на юго-востоке Европы, на ее территории находится знаменитая историческая область Трансильвания, окруженная Карпатскими горами. Столицей Румынии является город Бухарест. На территории страны расположены средневековый город Сигишоара и множество укрепленных церквей и замков, в том числе возведенный на вершине скалы замок Бран, в котором ночевал легендарный князь Дракула.