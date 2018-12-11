РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Во вторник на базе гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск состоится традиционный сбор макулатуры, принять участие могут все желающие, сообщается в группе «Совет актива гимназии имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 11 декабря состоится традиционный сбор макулатуры. Всех желающих принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» ждем с 13:15 до 15:00 у гаража гимназии имени Подольских курсантов», – говорится в сообщении.

Макулатуру необходимо связать перед сдачей.