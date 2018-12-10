РИАМО - 10 дек. В одной из квартир на улице Кубинка в Москве случился пожар, в ходе ликвидации возгорания пожарные спасли одного человека, которого в последствии передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В понедельник в 17:37 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Кубинка, дом №15.

«По данному адресу на шестом этаже в одной из квартир происходило загорание на общей площади около 15 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 18:01 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

При ликвидации пожара был спасен один человек – его передали медикам для оказания помощи.