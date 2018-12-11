РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В храме деревни Лемешово в Подольске божественную литургию во вторник возглавит епископ Тихон Видновский, сообщается на сайте Ильинского храма.

«В день памяти новомучеников и исповедников Подольских – 11 декабря, – в Ильинском храме в деревне Лемешово Подольска божественную литургию возглавит епископ Тихон Видновский в сослужении собора духовенства Подольского благочиния. Начало литургии в 9:00. По окончании службы состоится краткий молебен новомученикам в новопостроенном крестильном храме священномученика Подольского Александра Агафонникова, пресвитера Лемешевского», – говорится в сообщении.

Горожане смогут добраться до храма на троллейбусах №№1 и 2 до остановки «Красногвардейский бульвар», затем нужно будет пройтись пешком до деревни Лемешево по улице Заречной. За белым трехэтажным домом нужно будет повернуть налево до параллельной улицы. После этого надо будет повернуть направо и идти вниз к реке и к самому храму.