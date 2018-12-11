РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Во вторник в девяти многоквартирных домах микрорайона Климовск городского округа Подольск временно отключат холодную воду из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «Служба единого заказчика» (СЕЗ).

«Сотрудниками участка сантехнических работ МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск на 11 декабря запланированы работы по замене задвижки на системе холодного водоснабжения. На период выполнения ремонта во вторник с 9:30 до 13:30 в многоквартирные дома по адресам: улица Молодежная, дома №№ 2/1, 2/2, 2/3, 4; улица Заводская, дома №№ 20А, 20Б, 20В, 24, 24А подача холодной воды будет приостановлена», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «Служба единого заказчика» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.