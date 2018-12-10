РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 дек. Жители Королева на итоговом большом приеме граждан в понедельник задали больше всего вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, за два часа работы было принято более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Неслучайно, что один из принципов губернатора – открытая власть. Это не только отвечать в Instagram, не только отвечать на письма жителей по электронной почте – это встречаться вживую с населением. Во время приема все вопросы либо решались уже на месте, либо были взяты на контроль исполнения. Жителям даны все разъяснения», – сказал глава городского округа Александр Ходырев.

По словам представителя пресс-службы, жители обратились со своими проблемами к главе города и заместителям, руководителям управляющих компаний и подведомственных подразделений. Их интересовали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, здравоохранению, образованию, а также вопросы социальной сферы.