РИАМО - 10 дек. Московский городской суд 18 декабря рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста футболистам Кокорину и Мамаеву, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Тверского суда Москвы.

«Апелляционные жалобы защитников Павла Мамаева, Александра Кокорина, Кирилла Кокорина, Александра Протасовицкого назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18 декабря в 10:00», - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву до 8 февраля.

Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве. Их защита заявила, что обжалует приговор суда.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.