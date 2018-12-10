РИАМО - 10 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что повышение цен на парковку в столице не служит для города источником дохода, сообщается на сайте kp.ru.

«Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города», – сказал Собянин.

По его словам, в центре столицы должны быть свободные места для машин. Когда парковки заполнены более чем на 80%, необходимо повышать стоимость услуги, чтобы какое-то количество мест оставалось свободным. Перегруженность парковок создает дискомфорт для жителей.

С 15 декабря в столице изменятся цены на парковку. В центре Москвы тариф вырастет до 380 рублей в час, к тому же здесь парковка станет платной по воскресеньям. В частности, изменения коснутся улиц внутри Садового кольца, на нескольких точках у Третьего транспортного кольца. Стоимость вырастет практически вдвое.

Для составления новых тарифов эксперты Российского экономического университета имени Плеханова ранее провели исследование.