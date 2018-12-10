РИАМО - 10 дек. Церемония награждения лауреатов и дипломантов областных литературных премий пройдет в Одинцовском районе Подмосковья 12 декабря, в рамках мероприятия также подведут итоги конкурса библиотечных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В церемонии примут участие: Нармин Ширалиева, министр культуры Московской области; Екатерина Рождественская, фотограф, журналист; Наталья Бирюкова, внучка писателя Михаила Пришвина; Марина Каменева, вице-президент Российского книжного союза; Анна Грушина, председатель Союза краеведов России», — говорится в сообщении.

Церемония пройдет в Успенском муниципальном сельском Доме культуры в Одинцовском районе.

В Подмосковье присуждают Областную литературную премию имени Роберта Рождественского (за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью) и Областную литературную премию Михаила Пришвина (с целью поощрения литературного творчества граждан Подмосковья).

В рамках проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья 67 библиотек реализовывали по одному новому проекту. В ходе проекта провели свыше 2,6 тысячи мероприятий, который посетили более 190 тысяч человек.