РИАМО - 10 дек. В столичном музее истории ГУЛАГа открыли новую экспозицию о судьбах репрессированных людей, их рассказы озвучили знаменитые актеры, сообщает в понедельник ТАСС.

В экспозиции есть «Интерактивная карта ГУЛАГа», на ней можно увидеть сохранившиеся до наших дней лагеря глазами участников экспедиции.



«Музей истории ГУЛАГа представил в понедельник новую экспозицию «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны», создание которой длилось более трех лет. Рассказы репрессированных для нее озвучили Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, ставший «голосом» писателя Александра Солженицына», – говорится в сообщении.



На выставке гости увидят документы, письма, предметы быта, фото- и видеоматериалы. С помощью экспозиции можно проследить всю историю лагерей в 1920–1950 годы: от создания первых концлагерей и до ликвидации ГУЛАГа после смерти Сталина.



Экспозиция приурочена к 70-летию Всеобщей декларации прав человека. В ней приняли участие советник президента РФ, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор музея Роман Романов.



По словам Федотова, экспозиция значительно богаче чем та, что была ранее, она позволяет лучше понять, что такое террор и политика репрессий в Советском Союзе.

Москалькова напомнила собравшимся, что экспозиция открывается в особенный день – в Международный день прав человека. Он отметила, что очень важно осмыслить тот период и восстановить имя каждого человека, ставшего жертвой репрессий.