РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Жители подмосковных Люберец за прошедшую неделю отправили на портал «Добродел» более 700 сообщений о проблемах, чаще всего горожане жаловались на незаконно размещенную рекламу, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«С 1 по 7 декабря через портал «Добродел» было подано 707 сообщений о проблемах от жителей городского округа Люберцы. Самым популярным стал вопрос размещения незаконных рекламных конструкций и информационных материалов – 29 обращений», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на интернет-портал поступило 25 жалоб на нарушение правил уборки снега и наледи на территориях внутридворовых проездов, 23 обращения касались плохой уборки лифтов и подъездов. Также пользователи подали 19 заявок на некачественную уборку дорог от снега и наледи, еще 18 обращений касались проблем с отоплением.

Пользователи портала подтвердили решение по 392 жалобам. На данный момент по заявлениям демонтировали 40 незаконных рекламных конструкций, по 16 обращениям убрали дороги. Кроме того, по 16 заявкам отремонтировали фасады зданий, по 14 заявкам починили неисправные фонари.