РИАМО - 10 дек. Жителям Подмосковья напомнили, как правильно нужно выбирать кондитерские новогодние подарки для детей, так, их следует приобретать только в местах организованной торговли и нужно отдавать предпочтение наборам, где в составе минимум добавок и консервантов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В первую очередь необходимо обращать внимание на маркировку (этикетку) продукции. Маркировка должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», — говорится в сообщении.

Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей (приобретателей). При этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.

«На каждом новогоднем подарке обязательно должна быть четкая информация на русском языке: наименование продукта; наименование кондитерских изделий, входящих в подарок; наименование и местонахождение изготовителя; масса (нетто)», — добавляется в сообщении.

Для кондитерских наборов, которые состоят из различных видов и наименований изделий, указывают: общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный набор (без указания состава каждого конкретного наименования изделия); пищевую ценность (без указания пищевой ценности каждого конкретного наименования изделия); условия хранения; срок годности; дату изготовления и дату упаковки; обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям.

Сладкие подарки нужно приобретать только в местах организованной торговли.

«При выборе подарка рекомендуем предпочтение отдавать наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов. Если в состав кондитерского набора входит детская игрушка, то она должна быть безопасной и обязательно упакованной», — уточняется в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными при выборе новогодних подарков.

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