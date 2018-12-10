РИАМО – 10 дек. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже соответствующей пищевой алкопродукции, сообщает в понедельник ТАСС.

«Еще один документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений. Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой продукции по цене ниже цены, установленной на соответствующую алкогольную продукцию. Это выбивает экономическую основу из подобного рода торговли», — сказал Медведев.

Он добавил, что документ вводит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в организациях общественного питания. Медведев пояснил, что эта продукция не сможет продаваться как пищевая.

Премьер-министр РФ выразил надежду, что это поможет снизить число отравлений от подобного рода спиртосодержащих жидкостей.