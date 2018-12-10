РИАМО – 10 дек. Бывший председатель Счетной палаты РФ, член попечительского совета спортивного клуба «Динамо» Сергей Степашин предупреждал отчима футболиста Александра Кокорина о том, что деньги могут «развратить» молодого спортсмена.

«Кокорин был у меня в Счетной палате. Вместе с отчимом. Я тогда отчиму прямо в глаза сказал: с деньгами поаккуратнее, развратите вы паренька. А что касается ухода из «Динамо», смешно сейчас говорить, было бы или не было бы... но с футболистами надо везде работать. И то, что у «Зенита» очень легко получается – купить, перекупить – это тоже пример», — сказал Степашин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он также рассказал о своих впечатлениях после просмотра записи с избиением, в которой участвовал Кокорин.

«С другой стороны, ты взрослый человек. Знаете, не как министр, юрист, а как болельщик, человек и мужчина скажу. Если бы была просто драка, мужик на мужика, напихали друг другу даже стулом по голове, но в драке один на один, то проехало бы. Но я же видел всю эту запись. Когда этого водителя как волка гнали! Били по лицу. Вот это не пропустить. Мне отец рассказывал в детстве… Как они дрались в Собинке одни на других», - добавил Степашин.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Футболистам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве. Тверской суд Москвы продлил спортсменам арест до 8 февраля. Таким образом, они встретят Новый год в СИЗО.